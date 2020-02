Le recrutement international rapporte

En prenant les rênes du programme de natation du Rouge et Or de l’Université Laval, Martin Grégoire voulait miser davantage sur le recrutement à l’international. La médaille d’or du Français Ambroise Petit au championnat national le week-end dernier confirme ses prétentions : il y a du talent à dénicher loin du Québec !

Petit s’est joint au Rouge et Or en janvier 2019, soit avant que Grégoire succède l’automne dernier à Nicholas Perron.

Il a grimpé sur la plus haute marche du podium à l’épreuve de 200 m papillon au championnat canadien disputé à Victoria, en Colombie-Britannique.

Il s’est aussi distingué au 400 m quatre nages et au 200 m quatre nages, finissant quatrième dans chacune de ces épreuves.

« J’étais un peu revanchard après ma quatrième place la veille au 400 m et je savais que j’avais des cartes à jouer dans cette épreuve, [celle que] je maîtrise le mieux. Je savais que c’était ouvert [...] En finale, pourquoi ça ne pouvait pas être moi ? Cela dit, je préférais ne pas me mettre de pression, je voulais profiter de l’événement qui est chouette », a raconté le nageur originaire de Paris.

À cause d’un ami

Si le Rouge et Or bénéficie du talent de l’imposant athlète de 6 pi 2 po, c’est grâce à un autre Français sur l’équipe, Alexis Michailof, l’ami de Petit qui l’a convaincu de faire le saut à Québec l’hiver dernier.

« Je l’ai rencontré au Championnat de France à Saint-Raphaël où on s’est mis à jaser de nos projets et je lui disais que je voulais étudier quelque part à l’étranger. Alexis m’a raconté la belle vie qu’il menait à Québec et j’ai fait le saut. Je n’ai vraiment pas été déçu », a dit celui qui appartenait à un club de Monaco avant de se greffer au Rouge et Or.

Mariage plus aisé

Il faut savoir qu’en France, contrairement au Canada et aux États-Unis, il est bien difficile de conjuguer la vie d’athlète d’élite avec les études. C’est pourquoi le Rouge et Or recrute régulièrement dans l’Hexagone pour ses divers programmes.

« Le plus gros changement a été le climat ! J’ai été surpris de la facilité avec laquelle je me suis adapté. Je me suis bien intégré dans l’équipe avec les Charles Poissant, Alexis, Jérémy Bergeron », a reconnu Petit.

La saison universitaire terminée, Petit ne soufflera pas pour autant dans les prochaines semaines. Le Rouge et Or s’envolera lundi vers Los Angeles pour y tenir un camp d’entraînement alors que Petit tentera sa chance aux essais olympiques de son pays, en avril. Mais ce ne sera pas avant une série d’examens en classe cette semaine !

3 étoiles du Rouge et Or

Ambroise Petit

Natation | Certificat en management

Champion canadien au 200 m papillon, il a également terminé 4e lors de deux autres épreuves du Championnat U SPORTS, soit au 400 m 4 nages et au 200 m 4 nages.

Jessy Lacourse

Photo Mathieu Bélanger

Athlétisme | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Élue athlète féminine par excellence du Championnat RSEQ, elle a aidé le Rouge et Or à défendre sa bannière féminine grâce à 4 médailles (trois d’or, dont deux individuelles au 1500 m et au 3000 m, et une d’argent).

Nathan Beaudin-Bolduc

Photo Mathieu Bélanger

Natation | Sciences du langage

Il a remporté l’argent lors du 400 m libre du Championnat U SPORTS au terme duquel il a été élu recrue masculine de l’année au pays.

Performances dignes de mention

David Gendreau-Fillion

Athlétisme | M. Sciences de l’administration

Élu athlète masculin par excellence du Championnat RSEQ, il a contribué à la 7e bannière de suite du Rouge et Or en raflant 4 médailles (trois d’or, dont deux individuelles au 600 m et au 1000 m, et une de bronze).

Audrey Leduc

Athlétisme | Psychologie

Lors du Championnat RSEQ, elle a récolté deux médailles d’or au 60 m et au saut en longueur, améliorant lors de cette dernière épreuve un record du Rouge et Or qui datait de 1992. Elle a reçu le titre de recrue de l’année au Québec.

Lisa Pou

Natation | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Auteure de la meilleure performance individuelle féminine du Rouge et Or au Championnat U SPORTS grâce à une 4e place au 800 m libre.

Ludovic Martin

Volleyball | Administration des affaires – Expertise comptable

Il a changé l’allure de la demi-finale RSEQ lorsqu’il a été inséré comme passeur partant après la première défaite de 3-0 contre Sherbrooke, amassant notamment 50 assistances samedi et menant le R et O à un excellent pourcentage de réussite d’attaque de .357.

Maud Chapleau

Volleyball | Santé et sécurité au travail

Meneuse des siennes dans la victoire en demi-finale contre l’UQAM, elle est notamment responsable de 21 points dans le gain de vendredi dernier (16 attaques marquantes, 3 as, 2 blocs solos).

- Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

CETTE SEMAINE

BASKETBALL

Mercredi 19 h c. McGill

Demi-finale féminine – PEPS

SOCCER

Dimanche 13 h 30 (F) et 15 h (M) c. McGill

PEPS