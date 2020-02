Québec veut faire la lumière sur une crise interne à sa délégation générale de Dakar

Québec confirme avoir déployé une équipe à Dakar pour faire la lumière sur le climat à sa délégation générale après des révélations sur des tensions apparues depuis la nomination à sa tête de l’ancienne députée Fatima Houda-Pepin.

Plusieurs employés se sont confiés sur les rapports difficiles qu’ils entretiennent avec cette dernière dans un reportage de Radio-Canada diffusé lundi.

«Une équipe de l’audit interne du MRIF a été déployée à Dakar, et ce, afin de produire une analyse indépendante et objective de la maîtrise des opérations sur place. Le MRIF est actuellement en attente du rapport écrit et final de cet audit dont les conclusions viendront dicter les prochaines actions du ministère», a précisé mardi par courriel un porte-parole du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).

ÉCOUTEZ la réaction de la députée Paule Robitaille à QUB radio:

Depuis son arrivée à la tête de la délégation générale du Québec à Dakar, au Sénégal, Fatima Houda-Pepin réside à l’hôtel plutôt que dans la villa louée par le ministre des Relations internationales au coût de 13 000 $ par mois, selon ce qu’a révélé Radio-Canada lundi.

Une facture de l'hôtel Novotel de Dakar obtenue par la société d’État atteste que la nouvelle déléguée générale y a séjourné du 21 décembre 2019 au 18 février 2020. Le montant payé pour cette période pour la chambre avec petit-déjeuner s'élève 11 344,50 $.

Le MRIF défend sa gestion dans ce dossier en expliquant avoir voulu éviter de financer deux fois le déménagement de Fatima Houda-Pepin.

Le ministère affirme lui avoir trouvé un appartement «qui reflète les nouveaux besoins» tout en permettant d’économiser 70 000 $ par année au trésor québécois. Elle a donc quitté l’hôtel et y réside depuis le 18 février, a confirmé le MRIF.

«Il est vrai qu’entre cette date et son arrivée au Sénégal le 25 novembre 2019, [Fatima Houda-Pépin] a toutefois résidé à l’hôtel, mais dans le but notamment d’éviter de financer deux fois son installation», a indiqué le MRIF.

On ignore toujours pourquoi la villa louée par Québec à Dakar et considérée comme une résidence officielle ne convenait pas aux besoins de Fatima Houda-Pépin.