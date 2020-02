Saint-Raymond mieux protégée contre les inondations cette année

SAINT-RAYMOND | À un mois du printemps, il y a moins de glace, au centre-ville de Saint-Raymond, qu’il y en avait à pareille date l’an dernier. Un constat rassurant, même si le risque zéro, en termes d’inondation, n’existe pas, ont rappelé mardi les autorités municipales.

La municipalité située dans la région de Portneuf a rencontré ses citoyens comme elle a maintenant l’habitude de le faire à l’approche de la crue printanière. Les pronostics sont encourageants.

Sous les ponts, au centre-ville, le couvert de glace est lisse et nettement plus bas qu’il y a un an. L’eau de la rivière Sainte-Anne circule bien et il n’y a pratiquement pas de frasil, cette « sloche » qui cause tant d’ennuis.

De meilleures conditions

« On a une belle rivière, comme on dit. Nous autres, ce qui est important, c’est l’apport du frasil, et là, il n’y en a pas beaucoup. On a réussi à le stocker en amont. Alors, on a de meilleures conditions. Mais ça demeure embêtant », a indiqué le maire, Daniel Dion, en marge d’une séance d’information.

L’élu rappelle qu’en 2012, c’est une chaleur exceptionnelle en mars qui a posé problème. En avril 2014, c’est après des journées de pluies diluviennes que 250 maisons et commerces ont été inondés, causant plus de trois millions de dollars de dommages.

Depuis, la rivière est demeurée plus calme tandis que la Municipalité, en collaboration avec des chercheurs de l’Université Laval, a multiplié les interventions. En 2019, le pire avait été évité alors que l’on craignait un autre coup d’eau important.

Bref, Saint-Raymond a vécu les cinq derniers printemps au sec et elle compte bien le demeurer lors des prochaines semaines.

S’il y a si peu de glaces au centre-ville à l’heure actuelle, c’est entre autres en raison d’une nouvelle mesure mise en place à l’automne, alors que la Ville a installé un seuil rocheux à une vingtaine de kilomètres en amont.

Sans lui, et sans l’installation d’une estacade flottante faite de sapins dans le même secteur, il y aurait environ un tiers de glace en plus au centre-ville, soit 110 kilotonnes, calculent les experts.

D’autres projets

Avant le prochain hiver, un autre seuil rocheux pourrait aussi être planté quelques kilomètres plus au sud. Il aurait pour fonction de bloquer les trains de glace.

Cet été, la Ville et ses partenaires entendent procéder au retrait de caissons de drave qui reposent au fond de la rivière depuis une centaine d’années et qui font obstacle à la descente des glaces.

Il se discute aussi, également en aval, de la possibilité d’aménager des vannes au barrage de la Chute-Panet pour permettre de contrôler le niveau de l’eau et ainsi de briser la glace lorsque cela peut aider à prévenir une inondation.

Mais c’est un projet qui nécessitera des études et des sommes d’argent considérables. Il pourrait voir le jour dans « quelques années » selon le maire.