Un 2e titre consécutif pour Caron-Goudreau

Pour une deuxième année consécutive, Khaléann Caron-Goudreau a été sacrée joueuse défensive par excellence du circuit de basketball du RSEQ.

La joueuse de centre du Rouge et Or de l’Université Laval a terminé au premier rang du circuit avec une moyenne de 10,8 rebonds par partie et a pris la deuxième place avec une moyenne de 1,5 bloc par rencontre.

Blessée en première moitié de saison, Caron-Goudreau a terminé la campagne en force et contribué grandement au championnat de la saison régulière du Rouge et Or, un 4e consécutif.

À sa cinquième saison à la barre du Rouge et Or, Guillaume Giroux a été choisi entraîneur par excellence du RSEQ pour une troisième fois. Il a mené l’équipe à une fiche de 12 victoires et quatre revers.

Étudiante en médecine, Frédérique Beauchamp a remporté le prix Sylvia Sweeney qui souligne l’excellence scolaire et sportive, le leadership et l’engagement communautaire. Beauchamp avait aussi été choisie au sein du Top 8 Académique de U Sports en janvier dernier.

Les étoiles

Caron-Goudreau a été élue sur la première équipe d’étoiles. Ses coéquipières Maude Archambault et Carrie-Ann Auger ont été sélectionnées sur la deuxième constellation, et Leslie Makosso a trouvé sa niche sur la formation des recrues.

Amaiquen Siciliano, des Gaiters de Bishop’s, a été choisie joueuse par excellence. Deuxièmes au classement, les Gaiters ont placé deux joueuses sur la première équipe d’étoiles et trois sur la constellation des recrues.

Séries éliminatoires

Vice-champion canadien, le Rouge et Or accueille ce soir les Martlets de McGill en demi-finale du RSEQ.

En saison régulière, Laval a remporté trois des quatre duels. Le Rouge et Or n’a jamais battu les Martlets en séries depuis la venue de Giroux il y a cinq ans, subissant des défaites en finale en 2016 et 2018.

« Ce sont deux équipes complètement différentes et c’est loin de mes pensées, a mentionné Giroux. Nous avons eu droit à des parties serrées et à bas pointage pendant les quatre rencontres. Il faudra se servir de notre vitesse et bien faire au rebond. »

« Je suis bien content de jouer les séries à la maison, de poursuivre Giroux. Nous sommes dans le même état d’esprit que l’an dernier. On veut gagner les séries et retourner au championnat canadien. On sait que nous sommes capables. En raison des blessures, nous avons eu de la difficulté à trouver notre identité, mais nous sommes en santé actuellement comme nous ne l’avons pas été de l’année. Après avoir confirmé notre championnat, on a pu reposer des filles et cela a fait du bien. »