Un sacrifice payant

Marc Bergevin a comme philosophie de construire son équipe par le repêchage. Depuis son arrivée chez le CH en mai 2012, il n’a jamais échangé un choix de premier tour. Jim Benning et les Canucks ont fait un pari différent lors du repêchage de 2019, qui se déroulait justement à Vancouver.

Benning a sacrifié le choix de premier tour des Canucks à l’encan de 2020 pour acquérir l’ailier J.T. Miller du Lightning de Tampa Bay. Le DG des Canucks a pris une décision audacieuse puisque son équipe n’avait pas participé aux séries lors des quatre saisons précédentes. Il y avait donc une chance de perdre un très bon choix au repêchage.

Les Canucks cherchaient toutefois une solution pour s’améliorer rapidement et ils ont regardé en direction du Lightning, une équipe qui devait libérer quelques millions afin de respecter le plafond salarial.

63 points

Depuis son arrivée à Vancouver, Miller remplit son mandat à la perfection. L’Américain de 26 ans a déjà 63 points (24 buts, 39 passes) en 62 matchs. Encore plus important, les Canucks participeraient aux séries si la saison se terminait aujourd’hui.

« J.T. représente une très belle addition à notre groupe, a noté l’entraîneur en chef, Travis Green. Il a beaucoup de talent, mais aussi une grande assurance. Il veut absolument gagner. Il a un désir de gagner qui est contagieux au sein de l’équipe. C’est un élément très important pour une jeune formation comme la nôtre. »

Miller n’a pas sursauté quand il a appris son départ pour Vancouver, le 22 juin dernier.

« Je ne peux pas dire que j’étais sous le choc. Je me doutais qu’il s’agissait d’une possibilité, a-t-il dit. Je connaissais la réalité salariale du Lightning. Mais au départ, j’avais de la difficulté à y croire. Je me sentais bien à Tampa, nous avions une très bonne équipe et je pensais rester plus longtemps.

« J’ai été échangé souvent au cours des dernières années, en passant des Rangers au Lightning, et maintenant aux Canucks. Ce n’est pas évident pour la famille, j’ai deux jeunes enfants. »

Le complice de Pettersson

À Tampa, Miller se retrouvait plus loin dans l’échiquier offensif du Lightning avec la présence des Nikita Kucherov, Steven Stamkos et Brayden Point.

« J’ai maintenant assez de recul pour dire que cette transaction était bonne pour ma carrière, a-t-il dit. À Tampa, je n’avais pas la chance de jouer un aussi grand rôle. Les Canucks m’ont fait confiance dès le départ et ils m’ont offert de grandes responsabilités. Avec le Lightning, nous voulions gagner la coupe

Stanley. Nous n’étions pas loin. Avec les Canucks, nous nous battons pour une place en séries. Nous avons un très bon noyau et je suis très heureux au sein de cette équipe.

« Honnêtement, je ne pensais pas trop que c’était possible pour moi de produire à un rythme d’un point par match, a-t-il continué. Je ne me fixe jamais d’objectif pour ma production offensive. Mais avec les Canucks, j’ai le meilleur temps de jeu de ma carrière et j’en profite. Je joue aussi avec de bons joueurs. »

Quand il parle de bons joueurs, Miller fait notamment allusion à Elias Pettersson.

« J.T. apporte beaucoup d’habiletés à notre formation, mais il est aussi un travailleur infatigable, a affirmé Pettersson. Il a de l’expérience et c’est agréable de jouer avec lui. »

Avec 63 points, Miller a déjà atteint un sommet personnel. Il a récolté 58 points lors de la saison 2017-2018 en divisant son temps entre les Rangers et le Lightning.