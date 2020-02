LAROUCHE, Roger



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 8 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Larouche, époux de feu madame Rita Lavoie, fils de feu madame Éveline Plourde et de feu monsieur Alfred Larouche. Il était natif de Métabetchouan, Lac Saint-Jean et demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Les amis du Royal 22 Régiment de 1957 à 1989, la filiale 265 de la Légion Canadienne, les déjeuner C.G.L.R. Galeries de la Capitale et les Chevaliers Colomb de Loretteville. Il laisse dans le deuil ses fils: Régis (feu France Cardinal), Marcel (Linda Lu Larouche); ses petits-enfants: Jean-Philippe (Jessica), Valérie (Keven), Jeff (Kristy), Giselle, Marjolaine (Keegan) et Emilee Katrine; ses arrière-petits- enfants: Cody, Lennox, Kingston, Griffen et feu Odin; ses frères et sœurs: Jean-Claude (Diane Bédard), feu Fernand (Lise Landry), feu Gemma (Ghislain Labonté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 28 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h,, de 10 h 30 à 12 h 45L'inhumation se fera au cimetière Saint-Jérôme de Metabetchouan à une date ultérieure. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.