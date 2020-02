THIBAULT, Gemma Pelchat



Au CHSLD Jeffery Hale, le 21 février 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Gemma Pelchat, épouse de feu monsieur Gérard Thibault, fille de feu madame Lydia Moore et de feu monsieur Osias Pelchat. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amisà compter de 13 h etElle a été confiée auElle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Claude Poiré), France, Gérard jr (Louise Lefrançois) et Hélène (Pierre Royer); ses petits-enfants: Stéphanie Poiré (Robin Genest), Marie-France (Karl Braün) et Martin Thibault (Caroline Trudel), Julie (Miguel Yargeau) et Jean- Simon Royer (Marlène Jacques); ses arrière-petits-enfants: Laurence et Rosalie, Alexie et Vincent, Émile, Charlie, Elliot et Madeleine ainsi qu'Alice et Milane. Elle était la sœur de: feu Yvette (feu Léonidas Marceau), feu Jules (feu Irène Binet), feu Léopold, feu Émilia (feu Jacques Lescault), feu Henri (feu Aurore Filion), feu Gisèle (feu Robert Leclerc), feu Gaston, Jeannine (feu André Jolin), feu Jean-Yves, feu Marie-Jeanne (Claude Béchard), feu Jean-Marie (Roseanne Filion), feu Huguette (Jacques Picard), Mariette (Jérôme Filion), l'abbé Jacques Pelchat et Richard (Pauline Bruneau). Du côté de la famille Thibault, elle était la belle-sœur de: feu Jules (feu Ernestine Lévis), feu Antoinette (feu Antoine Roy), feu Émile (feu Adrienne Labrecque), feu Paul (feu Jeanette Labrecque), feu Henri (feu Isabelle Labrecque), feu Jean (Simone Béchard), feu Joseph (feu Maria Labonté) et feu Monique. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Pelchat et Thibault. Ses enfants tiennent à remercier tout le personnel du 5e étage du CHSLD Jeffery Hale ainsi que la Dre France-Valérie Roy pour leur gentillesse, leur dévouement ainsi que la qualité des soins. Ils tiennent également à remercier le Dr Maurice Lavoie qui s'est déplacé à son domicile pendant 12 ans pour lui prodiguer des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000 Québec (Québec) G1S 2M4Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.