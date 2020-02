BROUSSEAU, André



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Brousseau, époux de dame Henriette Bouffard, fils de feu dame Thérèse Gosselin et de feu monsieur Lucien Brousseau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 19h à 20h etpar la suite les condoléances se poursuivront jusqu'à 22h. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils: Stéphane (Olivia Pelletier), sa fille: Lyne, ses petits-enfants: Jessica (Olivier Drolet), Alexandra (Nico Reymond), Olivier, Xavier; ses arrière-petits-enfants: Charlie-Rose, Jules; ses belles-sœurs et beaux-frères: Micheline Bouffard (feu Serge Déry), Nicole Bouffard (Richard Bélanger), Adeline Bouffard, Micheline Brière, Gilles Bouffard, feu Robert Bouffard, feu Lucille Brousseau (Raymond Girard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, ses nombreux amis et particulièrement son grand ami Marcel Anctil. La famille désire remercie tout le personnel du département de neurologie P 3000, ainsi que des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant Jésus pour les bons soins