LESSARD, André



Au Centre d'hébergement du Séminaire à Saint-Georges, le vendredi 21 février 2020, à l'âge de 78 ans et 1 mois, est décédé monsieur André Lessard, époux de madame Brigitte Lessard et fils de feu Émile Lessard et de feu Cécile Poulin. Il demeurait à Saint-Georges de Beauce. Monsieur André Lessard sera exposé à la chapelle dule vendredi 28 février en après-midi de 13h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour de la liturgie de la parole, à compter de 9h.et de là au crématorium. Ultérieurement, la mise en habitacle aura lieu au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches sous la direction deIl laisse dans le deuil outre son épouse madame Brigitte Lessard; ses enfants: Cathy (Éric Bélanger) et Éric (Marie-France Bourque); ses petits-enfants: Jean- Raphael Bélanger, Émile et Thierry Lessard. Il était le frère de: Aline (Robert Mathieu), Yolande (François Gagnon), Lucien, Gaétan (Lucie Roy), Yves, Martin, Renald (Gaétane Lagueux), feu Denise, Céline (André Veilleux) et feu Yvon Lessard. Il était le beau-frère de: feu Clémence, feu Patrick (feu Irène Lessard), Rose-Ange (feu André Cliche), feu Martial (Eve-Rose Roy), feu Germain (Laurette Cloutier) et Marthe Lessard (Paul Gosselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé au personnel du Centre d'hébergement du Séminaire de Saint-Georges pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.