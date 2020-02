NADEAU, Marie-Jeanne



Au Centre d'hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup, le 16 février 2020, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée dame Marie-Jeanne Nadeau, épouse de feu M. Oliva Baillargeon, fille de feu M. Linière Nadeau et de feu dame Exorina Rodrigue. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumà compter de 13 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Patrice ultérieurement.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jacques (Nicole Bussières), Normand, Lucie, feu Denis; son petit-fils Alexandre (Guillaume); son beau-frère Marcel Baillargeon (Georgette Léveillé); ses belles-soeurs: Thérèse Sylvain et Lucie Vallée; ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et ami(e)s des familles Nadeau et Baillargeon. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement St-Joseph pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Bas St-Laurent, 235, avenue St-Jérôme, bureau 301, Matane G4W 3A7. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :