FONTAINE, Yvette



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 19 février 2020, à l'âge de 89 ans est décédée madame Yvette Fontaine, épouse de feu monsieur Gaston Fontaine. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Fontaine et de feu Athala Roberge. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clément, Huguette (Denis Gosselin), Jocelyne (Gilles Bussières), Louise (Maurice Nadeau), Hélène (Serge Roberge), Claudette (Jean Pierre Duchesne), Carmen (Normand Paradis), Johanne (Michel Roy), feu Marie-Josée (Gaétan Plante), Guy (France Cadorette) et Lynda (Mario Drolet); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Raymond (feu Thérèse Roy), feu Gertrude (feu Paul-Émile Carrier), Paul-Eugène (Jacqueline Fontaine), feu Marguerite "Margot" (feu Robert Fortin), feu Maurice, feu Jean-Yves, feu Charles-Henri (Régina Drapeau), feu Jean-Guy (feu Gertrude Roberge, Tonya Roberge), feu Roger (feu Laurette Gourde), Robert (Denise Roberge), Denis (Fernande Roberge), Rémi (Yolande Dubé), René (Maryline Lavoie), feu Marcel (Anita Coats), Gilles (Gisèle Pelchat), Lucille, feu Rollande (Gilles Dion), Annette (Denis Plante) et feu Bertrand; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel des soins coronariens pour les soins prodigués avec respect et dévouement. La famille vous accueillera aule vendredi 28 février de 13h à 17h et de 19h à 22h, etde 8h30 à 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Pintendre.