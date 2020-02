ST-PIERRE, Rolande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 février 2020, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédée dame Rolande St-Pierre, épouse en 1ères noces de feu M. Armand Carrier et en secondes noces de feu M. Sidney Lessard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière St-Charles pour la mise en crypte. Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Cécile Simard), son petit-fils Denis, son frère Jean-Charles (Lucille Mathieu), ses belles-sœurs de la famille Lessard: Robert, feu Patsy et Shirley; sa filleule Christiane Baril, son filleul Ricardo St-Pierre et plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Place Alexandra ainsi que ceux du 5ième étage de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués