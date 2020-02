COUETTE, Éric



À son domicile, le 15 février 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Éric Couette, fils de feu monsieur Roch Couette et de dame Thérèse Lagrange. Il était natif de Saint-Raymond et demeurait à Granby. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 28 février 2020 de 19h à 22h etde 10h à 11h45.L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa mère, Il laisse dans le deuil, sa grande amie Denise Girouard; son frère et sa sœur: Simon (Krystel Charron) et Jenny (Alain Laplante); son neveu: Kevin Laplante (Isabelle Labrie), leur enfants Ève et Jacob; sa nièce Sandra Laplante (Raphaël Moreau), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société québécoise de la Schizophrénie et psychoses apparentés, 7401, Hochelaga, Montréal, Québec, H1N 3M5, Tél: 514-251-4125 - 1-866-888-2323 Courriel : info@schizophrenie.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.