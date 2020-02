Briser le silence pour mieux avancer ensemble

Aux États-Unis, on les appelle les «silence breakers» - celles qui brisent le silence.

Dans la foulée du mouvement mondial #moiaussi, ce sont les femmes qui ont dénoncé le producteur américain déchu Harvey Weinstein, reconnu enfin coupable ce lundi d’agression sexuelle et de viol.

Hier matin, elles ont tenu une conférence de presse, je dirais, historique.

Leur message était clair: l’impunité des agresseurs doit cesser. Et ce, qu’ils soient puissants comme l’était Weinstein, ou qu’ils ne le soient pas.

Une de ses victimes l’a dit merveilleusement bien : «Speaking out collectively makes a difference» : dénoncer collectivement fait toute la différence.

Cette référence au «collectif» nous parle de ces femmes qui, ensemble, ont déboulonné Weinstein de son piédestal de pervers manipulateur, mais elle nous parle également de tout le mouvement #moiaussi, #metoo.

Elle nous parle même du «nous» de la société tout entière.

En cela, cette référence au «collectif» interpelle aussi les hommes, la classe politique et disons-le clairement, tout le système de justice en mal sérieux d’adaptation concrète à la nature spécifique des crimes de violences perpétrées contre les femmes et les filles – violences sexuelles et conjugales.

«Briser le silence» - deux mots-clés.

«Briser», parce que dénoncer fracasse les certitudes tranquilles de ceux qui, à tort, pensent que les droits des femmes sont acquis ou que les violences contre elles seraient choses du passé.

«Silence», parce que c’est l’état dans lequel on a gardé trop de femmes, trop longtemps.

Rappelons-nous de Nathalie Simard. Jeune artiste de grand talent, elle avait subi pendant des années les agressions sexuelles de son gérant archi connu et puissant à l’époque.

Il y a plus de quinze ans déjà, Mme Simard le dénonçait. Son ex-gérant sera plus tard condamné à 42 mois de prison pour agressions sexuelles.

Or, Nathalie Simard était seule. Il n’y avait pas en ce temps de mouvement de dénonciation collective. Pas de mouvement mondial pour la porter. On ne le dira jamais assez : dans de telles circonstances, le courage de Nathalie Simard fut immense.

Depuis, elle n’a jamais hésité à monter au front pour encourager les femmes à dénoncer toutes les formes de violences, sexuelles ou conjugales. Elle le fait encore aujourd’hui. Et, fort heureusement.

À chaque prédateur accusé, qu’il soit connu du public ou pas, ayons une pensée de reconnaissance pour Nathalie Simard. Elle nous a montré le chemin bien avant qu’on ne le trouve toutes ensemble.