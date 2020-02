GOULET, Frère Lionel, S.C.

(Henri-Clément)



Au Service de santé de la Maison de Ste-Foy, le 15 février 2020, est décédé frère Lionel Goulet de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 96 ans et quatre mois dont 79 ans de vie religieuse.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h jusqu'àOutre les membres de sa communauté, le frère Lionel Goulet laisse dans le deuil son cousin, le frère Guy Goulet, s.c. L'ont précédé dans la mort sa sœur Marie-Reine (feu Raoul Petrin), ainsi que ses frères Roland (feu Pauline Dutremble) et Gérard (feu Pauline Côté). Il laisse également dans le deuil des neveux et des nièces.