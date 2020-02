Collision du 22 mai 2019: les travailleurs retrouvent leurs bureaux

Neuf mois après la collision qui a éventré leurs locaux du boulevard Charest, près de Langelier, les travailleurs du Fonds d’emprunt Québec et de La station ont inauguré leurs nouveaux bureaux mercredi. Ils espèrent maintenant tourner la page sur ces événements traumatisants.

Tout a été reconstruit presque à l’identique. Dans la cuisine où un véhicule a blessé une dizaine de personnes le 22 mai 2019, il n’y a plus aucune trace du drame. Les travaux ont coûté quelques centaines de milliers de dollars.

«On a travaillé fort pour revenir le plus rapidement possible dans ces locaux, et puis aujourd’hui, c’est un mélange de fierté et de fébrilité d’être de retour chez nous», déclare Aina Rakotoarinivo, directeur général des deux organisations.

Selon lui, «les blessures de chacun guérissent petit à petit», et même les plus durement touchés vont «bien» aujourd’hui.

Pas peur

À l’intérieur, on remarque une rangée de bureaux devant une baie vitrée qui donne justement sur le boulevard Charest.

Suzanne Bernard, une adjointe administrative qui a reçu des éclats de verre dans la collision, dit que ça ne lui fait pas peur. L’installation par la Ville, dehors, d’une glissière de sécurité sur le terre-plein central qu’a traversé le conducteur la rassure.

L’événement de mai a quelque chose de très exceptionnel, ajoute-t-elle.

«On a eu des rencontres avec une psychiatre. Il y en a qui ont fait des cauchemars et d’autres, comme moi, qui se sont dissociés de l’événement. On en parle, mais c’est comme si on n’était pas impliqués là-dedans», témoigne la sexagénaire.

Alors que La station était fréquentée par une cinquantaine de travailleurs autonomes, les espaces collaboratifs accueillent pour l’instant une quinzaine de personnes.

Un atout

Beaucoup ont déménagé leur bureau dans l’intervalle, d’autres sont retournés aux études ou ont abandonné leurs projets d’affaires. Il y a donc de la place pour de nouveaux venus.

Le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance a insisté pour dire que cet endroit, qui offre tout un éventail de services pour accompagner les jeunes gens d’affaires, est un atout majeur pour le quartier. Il croit aussi que la Ville a fait ce qu’il fallait pour sécuriser les lieux et souligne qu’un trambus circulera dans quelques années dans ce secteur.

Rappelons que la police de Québec n’a arrêté personne dans cette affaire. Elle a remis les conclusions de son enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales en décembre, lequel analyse toujours le dossier. C’est lui qui déterminera si des accusations doivent être déposées, ou non.