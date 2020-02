DESROSIERS, Albert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 février 2020, à l'âge de 95 ans et 6 jours, est décédé monsieur Albert Desrosiers, fils de feu dame Rosalie Fortin et de feu monsieur Joseph-Ernest Desrosiers. Il était l'époux de feu dame Yvette Rodrigue. Il demeurait à Charlesbourg (Québec), originaire de Saint-Octave-de-Métis.La famille vous accueillera aule vendredi 28 février 2020 de 19 h à 21 h. Le samedi 29 février 2020 de 11 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Louise Bertrand), Hélène (Yves paquet), Aline (Ghislain Bolduc) et feu Francine (Douglas Lachance); ses 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Henri (feu Édith Cain), feu Louis (Cécile Dufour), feu Valérie (feu Eugène Rodrigue), feu François-Xavier, feu Edgard (feu Thérèse Lantagne), feu sœur Blanche de Ste-Croix, feu Charles (Éliane Dufour), Sœur Cécile de Ste-Croix et feu Frère Camille, s.m. Père Mariste; ses belles-sœurs et beaux-frères; Sœur Anne Marie s.s.c.m., Jean-Claude (Pauline Filion), Marius (Lise Fortier), Raymond (Yvette Gagnon), Claudette (feu Marcel Francoeur), feu Louisette et Gisèle (Germain Fournier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Havre du Trait-Carré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 , tél :418-682-6387.