Débat de Charleston: trop peu trop tard pour Biden?

On s’attendait à ce que Bernie Sanders soit la cible des attaques, mais il était, comme c’est son habitude, bien préparé. Il n’a réellement été placé sur la défensive qu’au moment où on l’a interrogé sur certaines de ses déclarations au sujet de régimes autoritaires associés au communisme ou au socialisme.

Si bien sûr on se devait de s’en prendre au meneur de la course, les autres candidats devaient démontrer qu’ils étaient des candidats supérieurs ou, plus simplement, qu’ils méritaient de demeurer dans la course. À la lumière du débat d’hier, plusieurs candidats devraient baisser les bras et se sacrifier pour le bien de la formation politique.

À moins de viser une convention constestée où chacun et chacune tenteraient de se présenter comme le compromis idéal, les Tim Steyer, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg devront très bientôt affronter la dure réalité. Ils ne déméritent pas pour autant et si on devait choisir les candidats en fonction de leur performance dans les débats, Buttigieg et Klobuchar formeraient une équipe redoutable. Ils n’ont offert aucune mauvaise performance depuis le début!

Pette Buttigieg a d’ailleurs eu quelques formules heureuses hier soir. Il est le seul à avoir associé la candidature de Sanders à une perte de contrôle de la chambre en 2020. Il est vrai que les élections de mi-mandat de 2018 ont démontré que ce n’est pas la plateforme de Bernie qui a permis de regagner une majorité. On devrait au moins considérer les leçons de 2018 pour espérer vaincre Trump.

Mayor Pete s’est également assuré de créer une image claire de ce que représenterait une confrontation Sanders-Trump : les revendications des années 1960 contre une société des années 1950. Le plus jeune candidat sur la scène soulignait ainsi qu’il est un meneur du 21e siècle.

Une fois passés les votes de samedi en Caroline du Sud et de mardi dans 14 autres états, les démocrates pourraient se retrouver avec un choix se limitant à trois candidatures principales : Bernie Sanders, Michael Bloomberg et Joe Biden.

Pendant le débat, je me suis attardé plus longuement à l’attitude et aux déclarations de Bloomberg et Biden. L’ancien maire de New York a démontré qu’il ne voulait pas être humilié une deuxième fois. Bien mieux préparé et plus confiant, il a su faire ressortir son bilan à la mairie de New York et l’impact de ses contributions financières à des causes importantes pour les démocrates comme le contrôle des armes à feu.

Si un milliardaire est une cible facile, difficile de nier que sa fortune peut être utile. Bloomberg a rappelé à juste titre avoir contribué à financer les campagnes d’une vingtaine des nouveaux représentants qui ont été élus à la chambre en 2018. Le message était on ne peut plus clair : vous avez regagné une majorité et j’y suis pour beaucoup.

Parlant d’argent, pendant chacune des pauses du débat présenté par CBS, nous avons eu droit à deux publicités de la campagne Bloomberg!! Je note cependant que ni dans les publicités ni sur la scène, Michael Bloomberg ne parvient à avoir l’air sympathique ou empathique.

Joe Biden a offert sa meilleure performance depuis le début de ce marathon de débats. Plus solide et énergique il a été agressif pendant toute la soirée. Peut-être trop... Son acharnement à critiquer les modérateurs était agaçant et ne le servait en rien. Habituellement plus chaleureux et plus souriant, il a peut-être surjoué un brin.

Si on doit à mon avis réduire le nombre de candidats dans la course, je n’ose pas m’avancer tout de suite pour identifier celui des deux hommes qui serait le meilleur rival pour ébranler solidement Bernie. Biden a de l’expérience et présente une image plus attachante que Michael Bloomberg. Ce dernier dispose cependant d’un trésor de guerre illimité et il a raison lorsqu’il affirme qu’il peut attirer les républicains modérés dans les États pivots.

Samedi et mardi nous en apprendrons beaucoup et des surprises sont toujours possibles. Elizabeth Warren effectué une légère progression dans les sondages et l’équipe de Pete Buttigieg a déjà démontré son potentiel en Iowa et au New Hampshire. Je crois cependant que Biden tirera son épingle du jeu et que Boomberg récoltera les fruits de ses 400 millions investis dans des campagnes publicitaires.

Les sept prochains jours seront animés et drôlement importants!!