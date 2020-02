Des ennuis pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a remis le huitième meilleur temps de la journée d’essais de Formule 1, mercredi, sur le circuit de Catalunya, à Barcelone.

Sa voiture Racing Point a éprouvé quelques ennuis, ce qui a limité le pilote à 43 tours. Son meilleur chrono fut de 1 min 17,787 s. Robert Kubica (Alfa Romeo) a été le plus rapide parmi les 19 conducteurs en piste en vertu d’un temps de 1:16,942. Coéquipier de Stroll, Sergio Perez a été le troisième plus rapide en 1:17,428. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) a effectué le 14e tour du jour, soit 1:18,300.

«Malheureusement, nous avons eu des problèmes avec l’auto et nous n’avons pu compléter le programme complet en matinée. C’est un peu frustrant, car évidemment, on veut passer le plus de temps possible en piste avant la première course de la saison. Cependant, il est préférable de repérer ce qui ne va pas et de régler le tout maintenant et non pas une fois rendu à Melbourne», a déclaré Stroll au site internet de son écurie.

«Dans l’ensemble, la voiture va bien depuis que nous avons commencé sur le parcours la semaine passée. Donc, je m’attends à revenir demain [jeudi] et j’espère une journée plus tranquille.»

La première épreuve du calendrier 2020 de la F1 sera le Grand Prix d’Australie, prévu le 15 mars.