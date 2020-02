«Diamond Princess»: la Québécoise Manon Trudel aurait également le COVID-19

Manon Trudel, qui effectuait une croisière de rêve sur le «Diamond Princess» avant que le voyage ne tourne au cauchemar en raison de la propagation du coronavirus sur le navire, serait maintenant atteinte du COVID-19.

C’est du moins ce qu’a fait savoir sa sœur dans une publication Facebook, mercredi matin. «Manon Trudel a le coronavirus qu’elle a contracté entre le 17 et le 21 février, sur le Diamond Princess», a indiqué Flavie Trudel.

Le conjoint de Manon Trudel, Julien Bergeron, était lui-même atteint. Le couple a été évacué du navire de croisière, la semaine dernière. M. Bergeron a été transféré dans un hôpital japonais.

C’est à ce moment que les deux Québécois ont été séparés. Mme Trudel, qui n’était pas atteinte du COVID-19 à ce moment, a été placée dans une chambre au 4e étage tandis que M. Bergeron a été dirigé au 5e.

Comme plus d’une quarantaine de Canadiens et 634 passagers en croisière, selon les dernières informations, il a été infecté par le virulent virus et n’a pu rentrer au pays.

Le «Diamond Princess» est devenu le foyer principal d’infection à l’extérieur de la Chine. Le navire est immobilisé au port de Yokahoma depuis le lundi 3 février.