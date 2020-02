DPJ: «Il faut vraiment renforcer tout ce qui est prévention», affirme l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

La présidente de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ), Michèle Goyette, affirme qu’il «faut investir au niveau des ressources en première ligne» pour empêcher que «les situations se dégradent et aboutissent» à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Constatant des délais importants et des services qui ne sont pas disponibles, l’OPCQ a dit avoir fait le constat qu’il «faut vraiment renforcer tout ce qui est prévention».

«Il faut vraiment miser d’abord sur la prévention pour éviter que ça se dégrade au point de se rendre à la Protection de la jeunesse», a-t-elle mentionné à l’émission Dutrizac à QUB radio, mercredi.

L'OPCQ a présenté mardi à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), présidée par Régine Laurent, un mémoire qui comporte 19 recommandations en quatre grands volets.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Michèle Goyette sur QUB radio:

«Le premier volet, c’est évidemment tous les aspects de prévention, a-t-elle expliqué. Ce que l’on dit, c’est qu’il y a une hausse constante des signalements dans les dernières années [...]. C’est peut-être qu’en première ligne, tous les moyens de prévention qui devraient jouer ne jouent peut-être pas suffisamment, ce qui fait que les situations se dégradent et aboutissent à la DPJ. Alors, premier constat, il faut investir au niveau des ressources en première ligne.»

La présidente de l’OPCQ a insisté sur l’importance d’améliorer les conditions de travail des employés de la DPJ, en apportant le «soutien professionnel» nécessaire.

«Nous, ce qu’on dit, c’est qu’il faut revoir les standards de pratique, a-t-elle ajouté. Qu’est-ce qu’on demande aux intervenants et qu’est-ce qu’on leur offre comme soutien aussi, par rapport à ce qu’on leur demande?»

Michèle Goyette a rappelé que les employés de la DPJ vivent «beaucoup de stress» et de «pression» au travail.

«Travailler en protection de la jeunesse quand on est un criminologue, un travailleur social ou un psychoéducateur, c’est l’un des champs d’exercices les plus difficiles parce qu’il y a de la pression, parce que c’est souvent des clientèles non volontaires, il y a de l’agressivité, il y a de la tension», a-t-elle ajouté.

Les audiences de la CSDEPJ se poursuivent à Sherbrooke mercredi et jeudi. Elles se poursuivront à Montréal le 25 février, avant de se déplacer à Québec, Gatineau, Saguenay et Rimouski. Le rapport final de la Commission est attendu en novembre.