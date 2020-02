La 9e soirée philanthropique la plus chic de l’année, la soirée D’un chic fou, se tiendra le mercredi 6 mai, dès 18 h, au Musée de la civilisation de Québec, au profit de la Fondation CERVO.

Vous serez sensibilisés aux enjeux de la maladie et à la mission de la Fondation, soit celle d’offrir un espoir de guérison aux personnes touchées par une maladie neurologique ou mentale ou une dépendance, ainsi qu’à leurs proches. L’an dernier, 128 000 $ avaient été recueillis lors de cette soirée. Renseignements : dunchicfou.com ou Michèle­­­ Poitras au 418 663‐5155.

Bonne retraite, Denis

Photo courtoisie

Denis Laforest (photo de gauche) a quitté son poste de directeur général de la Caisse Desjardins de Québec le 14 février dernier, et l’heure de la retraite sonnera officiellement pour lui le 1er mai. Denis a connu une brillante carrière de 36 ans chez Desjardins. Homme de conviction et d’une générosité exemplaire, il s’est démarqué par son dynamisme et a œuvré à faire rayonner le modèle coopératif et, surtout, les gens qui le font vivre. Son départ à la retraite sera souligné au cours d’un cocktail dînatoire (sur invitation) le vendredi 13 mars, de 17 h à 20 h, à la Salle des promotions du Petit Séminaire de Québec (Collège François-de-Laval). Depuis la mi-février, c’est Stéphane Breton­­­ (photo de droite) qui occupe le fauteuil de Denis à la Caisse de Québec à titre de directeur général. Contributeur engagé chez Desjardins depuis 24 ans, M. Breton, qui détient une maîtrise en gestion des organisations, a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein du réseau des caisses et du Mouvement Desjardins. Félicitations à vous deux.

900 rencontres en 23 ans

Photo courtoisie

Le Club Toastmasters de Lévis a célébré, le 29 janvier dernier, lors de sa 900e rencontre hebdomadaire, le 23e anniversaire de sa fondation. Réunis pour l’occasion, des membres actuels et anciens ainsi que quelques visiteurs ont pu partager quelques souvenirs vécus depuis janvier 1997, dont des moments marquants du club et les lieux des rencontres ; ils ont aussi souligné la présence de quelques anciens présidents. Le Club Toastmasters de Lévis fait partie du District 61 de l’organisation Toastmasters International. toastmasterslevis.wixsite.com/levis/. Sur la photo, les membres du Club Toastmasters de Lévis et leurs visiteurs.

Nomination

Photo courtoisie

Le bureau de Québec du cabinet de relations publiques NATIONAL m’annonce la nomination d’Yvan Loubier à titre d’économiste et vice-président, Projets majeurs. Véritable pilier de l’équipe depuis 13 ans, Yvan a conseillé plusieurs clients des secteurs privé et public pour différents enjeux concernant le Québec et le Canada, dont le développement économique régional et l’acceptabilité sociale. Sur la photo, Yvan Loubier est en compagnie de Julie-Anne­­­ Vien, associée directrice au bureau de Québec de NATIONAL.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean Laflamme (photo), président et chef de la direction de Meubles South Shore, 60 ans... Marc Lesage, propriétaire de EML Abris et Pelouse, 50 ans... Marc Fortier, ex-joueur de la LNH (1987-1993 : Nordiques, Kings), avec les Nordiques de 1987 à 1992), dépisteur chez les Remparts de Québec, 54 ans... Hélène Segara, chanteuse française, 49 ans... Michael Bolton, chanteur américain, 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 février 2019. Andy Anderson (photo), 68 ans, ex-batteur de The Cure et d’Iggy Pop... 2018. Jean-Yves Hamel, 87 ans, ex-organiste des Remparts de Québec et des Nordiques de Québec (1970-1983) au Colisée de Québec... 2018. Marthe Vaillancourt, 86 ans, fondatrice et directrice du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Chicoutimi... 2016. Michel Auger, 69 ans, fondateur des Autobus Auger et homme de cœur... 2016. Andy Bathgate, 83 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (17 saisons) et membre du Temple de la renommée du hockey... 2016. Don Getty, 82 ans, homme politique canadien, premier ministre de l’Alberta (1985-1992)... 2014. Georges Hamel, 66 ans, chanteur québécois de country... 2013. Léandre Cloutier, 99 ans, un passionné de chevaux à l’Hippodrome de Québec durant 66 ans... 1971. Fernandel, 67 ans, acteur­­­, humoriste, chanteur français... 1864. Louis-Hippolyte La Fontaine, 56 ans, homme politique.