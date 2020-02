En finale pour une troisième année de suite

Le Rouge et Or de l’Université Laval a atteint la finale du circuit de basketball féminin pour une troisième année consécutive en disposant des Martlets de McGill, mercredi, au PEPS, par la marque de 55 à 51.

En finale samedi à la maison, le Rouge et Or croisera le fer avec les Citadins de l’UQAM qui ont causé une certaine surprise en écartant les Gaiters de Bishop’s au pointage de 61 à 48.

La victoire du Rouge et Or est leur première en séries contre McGill depuis 2011.

« Ce sont des équipes différentes, mais je suis content de battre McGill parce que c’est un programme qui a été dominant au cours des 10 dernières années, a mentionné l’entraîneur-chef Guillaume Giroux, qui a été le bras droit de Ryan Thorne à McGill avant de s’amener à Laval il y a cinq ans. Contre McGill qui est très efficace en défensive et qui présente un style hermétique, c’est toujours des guerres de tranchées et c’est difficile de gagner. »

Pas de panique

En retard par un point après trois quarts, le Rouge et Or a réussi quatre tirs de trois points au dernier quart. « Il n’y a pas eu de panique parce qu’on s’attendait à un match serré, a expliqué Giroux. On a gagné plusieurs parties par cinq points et moins, et on n’a eu aucun match facile. »

Utilisée dans un plus grand rôle cette année, Frédérique Beauchamp a profité de l’opportunité en obtenant dix points. « Je suis très contente de mes deux tirs de trois points, a mentionné l’étudiante au doctorat en médecine. Quand tu travailles et que tu amènes de l’intensité, tu es capable de percer quand le moment se présente. »

Khaléann Caron-Goudreau a complété le match avec 14 points tout comme Carrie-Ann Auger en plus de récupérer 14 rebonds. Sirah Diarra a brillé pour McGill avec 25 rebonds.

Recrue de l’année

Pour la première fois depuis 2015, un joueur du Rouge et Or a reçu le titre de recrue de l’année du RSEQ. L’honneur est revenu au garde Sidney Tremblay-Lacombe.

« L’objectif est de gagner, mais il s’agit d’un bel honneur. C’était entre moi et mon coéquipier Steeve Joseph. J’ai toujours eu confiance en mes habiletés et j’étais confiant d’avoir un impact dès ma première saison, mais je ne prévoyais pas avoir un aussi grand impact », a-t-il souligné.

« Mon année à l’écart du jeu l’an dernier a porté fruit. J’ai pu analyser ce nouveau calibre de jeu. J’ai eu la confiance de mon entraîneur et de mes coéquipiers qui m’ont permis d’utiliser ma plus grande force qui est de tirer. Je suis très confiant qu’on puisse tourner la roue de bord en 2021. Il y a de très bons joueurs qui restent et d’autres qui entrent. »