Il faut se méfier d’un conjoint qui exige l’exclusivité

Dans la lettre signée « Amoureuse inquiète » parue ce matin, il y a un passage qui me fait tiquer. Cette divorcée d’un premier mariage, 39 ans, mère de deux enfants, tombe en amour avec un homme de 15 ans son aîné.

Madame, dont la puissance ne connaît pas de limites puisqu’elle raconte avoir réussi à percer la carapace de célibataire endurci du monsieur, semble avoir gagné le gros lot. Mais qu’est-ce que ça veut dire « carapace de célibataire endurci » ? Ce n’est ni clair ni évident dans ses propos.

Elle ajoute « Lui et mes enfants se sont aimés tout de suite ». Oups !!!, madame l’amoureuse qui ne voit peut-être plus clair, j’ai une petite question pour vous : comment se fait-il que cet homme, jamais marié, s’intéresse à vos enfants ? Vous êtes-vous posé la question ? Par ailleurs, comment se fait-il qu’il ait tant de difficulté à s’adapter à la présence, d’abord de votre ex, puis de celle de vos parents, et qu’il cherche à vous faire prendre vos distances avec eux ? Et au final, avec combien d’adultes réussit-il à s’entendre, alors qu’avec les enfants, cela va tout seul à ce qu’il semble ?

Je vois peut-être du mal quand il n’y en a pas, mais je suis un peu étonné du si grand amour de cet homme pour vos enfants. Vos enfants ont-ils un genre, un sexe ? Des garçons ou des filles ? De quel âge ? Ouvrez donc l’œil un peu, pour un temps au moins. N’oubliez jamais qu’il y a certains hommes qui font la conquête de la mère pour avoir accès aux enfants ensuite ? Pour vous mener vers une piste à explorer, je me permets de vous demander : entre vous deux, à quel rythme/semaine ont lieu les relations sexuelles ? À sa demande ? À la vôtre ?

Anonyme

Si je comprends bien le sous-texte de votre lettre, vous la mettez en garde contre un éventuel prédateur sexuel ? Une possibilité qui ne m’a pas sauté aux yeux, m’étant attardée à la sensibiliser au caractère possessif de cet homme et à la nécessité qu’elle avait de faire valoir ses priorités à elle, face à quelqu’un qui me semblait d’un grand égoïsme. Sans parler du fait qu’il disait souffrir d’un sentiment de rejet de la part de ses parents, alors qu’il avait été accepté d’emblée par ces derniers.

L’aspect que vous soulevez m’interpelle d’autant plus qu’il vient d’un homme, plus sensible aux comportements masculins. J’espère qu’elle aura l’occasion de vous lire, mais surtout l’envie d’accepter de réfléchir à une si dangereuse éventualité, quand on sait à quel point c’est difficile quand on est obnubilé par un amour naissant.