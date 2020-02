LAH: le Rocket surprend les Senators

Nikita Jevpalovs a touché la cible à deux reprises, dont une fois dans un filet désert, pour aider le Rocket de Laval à obtenir une importante victoire de 4 à 1 contre les Senators, mercredi soir, à Belleville.

Premiers dans la section Nord de la Ligue américaine de hockey, les Senators étaient en avance 1 à 0 quand le Rocket s’est mis en marche, en milieu de rencontre.

Jevpalovs a d’abord égalé la marque sur le jeu de puissance. Charles Hudon est revenu à la charge moins de cinq minutes plus tard en inscrivant son 27e but de la saison, qui s’est finalement avéré celui de la victoire. Jevpalovs et Laurent Dauphin ont complété le travail en marquant chacun dans un filet désert, dans la dernière minute de jeu.

Cayden Primeau a connu une très bonne sortie devant la cage du Rocket où il a repoussé 21 des 22 tirs auxquels il a fait face. Son vis-à-vis, Filip Gustavsson, a cédé deux fois sur 28 lancers.

Ce troisième gain consécutif permet à la formation lavalloise de grimper au cinquième rang de la section Nord, devant les Marlies de Toronto. Ces derniers ont toutefois trois matchs de plus à disputer que le Rocket.

Le club-école du Canadien sera de retour en action dès vendredi, à Rochester, où il affrontera les Americans.