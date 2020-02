Louis Domingue «agréablement surpris» de la tournure des événements

Louis Domingue était «agréablement surpris» de la tournure des événements à la date limite des transactions.

Le gardien québécois est ravi de se trouver maintenant avec les Canucks de Vancouver, même si cet autre changement de décor signifie qu’il doit porter un troisième uniforme différent cette saison, après ceux du Lightning de Tampa Bay et des Devils du New Jersey.

«C’est la première fois de ma carrière que je n’avais pas d’attentes à la date limite. J’ai été agréablement surpris d’avoir été échangé aux Canucks», a-t-il indiqué à TVA Sports.

Si Domingue est heureux sur le plan sportif, il avoue que c’est plus compliqué pour sa situation familiale.

«Émotionnellement, c’est difficile de bouger souvent. En tant que joueur, ce n’est pas toujours facile de devoir créer de nouvelles relations avec de nouveaux coéquipiers. Mais c’est surtout difficile pour ma femme, qui doit s’occuper seule des enfants. Tout repose sur ses épaules. Tout le mérite va à elle, elle est incroyable. En vieillissant, ça devient de plus en plus dur. Ce n'est pas le côté le plus glamour de la vie d'un joueur.»

En retour de Domingue, les Devils ont obtenu un autre gardien, Zane McIntyre.

Il agit comme adjoint à Thatcher Demko, car le numéro un, Jacob Markstrom, est sur la touche pour au moins trois semaines en raison d’une blessure à un genou.

L’athlète de 27 ans a amorcé la saison avec le Lightning, qui l’a transféré aux «Diables» contre un choix conditionnel de septième tour le 1er novembre.

En 2019-2020, Domingue a présenté une fiche de 3-8-2, une moyenne de buts alloués de 3,79 et un taux d’efficacité de ,882 au sein du circuit Bettman. Il a également pris part à 11 rencontres de la Ligue américaine, conservant un dossier de 6-3-3.