Meurtre de Marylène Lévesque: Eustachio Gallese plaidera coupable

Un peu plus d’un mois après avoir arraché à la vie la jeune Marylène Lévesque et moins d’une semaine après avoir été accusé de meurtre prémédité, Eustachio Gallese reconnaîtra sa culpabilité.

L’homme de 51 ans sera amené jeudi matin en Cour supérieure, puis conduit devant le juge Louis Dionne.

Me Jean-Philippe Lanthier, de la Couronne, et Me Rénald Beaudry, avocat de Gallese, exposeront par la suite, devant le magistrat, la triste fin de la jeune femme de 22 ans et les éléments d’enquête en vertu desquels l’acte d’accusation de meurtre non prémédité initialement présenté contre Gallese en est devenu un de meurtre au premier degré.

Une fois cette étape franchie, l’accusé devra prononcer le mot «coupable» pour sceller son destin.

Par la suite, les membres de la famille de la jeune femme qui travaillait comme escorte pourront se faire entendre s’ils le désirent, une étape cruciale pour bien faire comprendre au président du tribunal et à l’accusé les conséquences que ce crime a eues dans leur vie.

L’accusé, enfin, sera automatiquement condamné, et les termes «prison à vie» sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans devraient être prononcés.

Une condamnation automatique puisqu’il s’agit d’un meurtre prémédité et, au surplus, dans ce cas précis, d'une récidive, Gallese ayant été reconnu coupable, en automne 2006, du meurtre au deuxième degré de sa conjointe de l’époque.