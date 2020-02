Mike Condon change d’équipe... dans la LAH

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Mike Condon a été prêté aux Checkers de Charlotte, filiale des Hurricanes de la Caroline dans la Ligue américaine de hockey (LAH), par le Lightning de Tampa Bay, mercredi.

Le vétéran de 29 ans viendra en aide aux Checkers, qui ont vu leurs deux gardiens réguliers – Anton Forsberg et Alex Nedeljkovic – promus dans la Ligue nationale en raison des blessures subies par James Reimer et Petr Mrazek, samedi, lors du match des «Canes» contre les Maple Leafs de Toronto.

Cette saison, Condon a participé à seulement six rencontres avec le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning comptant sur Spencer Martin et Scott Wedgewood pour défendre son filet. Il a présenté une fiche de 3-2-1, une moyenne de buts alloués de 4,10 et un taux d’efficacité de ,877.

L’Américain a aussi pris part à quatre affrontements dans l’uniforme des Solar Bears d’Orlando, au sein de la Premier AA Hockey League, perdant ses trois décisions.