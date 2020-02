Rappel de thon frais en raison de la présence élevée d’histamine

L’entreprise alimentaire Seven Seas Ltd. a procédé mercredi à un rappel de ses longes et darnes de thon de marque Unomundo en raison de la présence d’histamine à forte concentration.

Le thon provient du lot 59 831, mais il a été vendu par des commis à des comptoirs avec ou sans étiquette ou code. C’est pourquoi les clients doivent impérativement contacter le vendeur pour savoir si le produit est dangereux.

Les aliments à haute concentration d’histamine ne sont pas altérés au goût ou à l’odeur, mais peuvent causer une réaction allergique appelée scombroïdose.

Les symptômes sont une sensation de brûlure ou de goût poivré dans la gorge, de la diarrhée, des étourdissements, une enflure du visage, des maux de tête, des vomissements.

En cas de présence de ces symptômes, veuillez contacter votre médecin.

Le rappel fait suite à des plaintes de consommateurs, mais l’Agence d’inspection des aliments n’a pas indiqué si des personnes sont tombées malades en raison du produit.

L’agence gouvernementale a ouvert une enquête pour vérifier si d’autres produits de la marque peuvent porter un risque aux consommateurs.