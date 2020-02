Saguenéens: Dawson Mercer trouve ses repères

Les débuts de Dawson Mercer avec les Saguenéens de Chicoutimi en auront laissé peut-être quelques-uns sur leur faim, mais force est d’admettre que depuis un certain temps, le nouveau #19 des «Bleus» commence à trouver ses aises dans l’alignement de l’entraineur-chef, Yanick Jean.

Lors de la plus récente victoire des Sags remportée par la marque de 7 à 4 face aux Olympiques de Gatineau, l’espoir de première ronde au prochain encan amateur de la LNH a été une vraie bougie d’allumage pour son équipe. En plus de marquer le premier filet dès la deuxième minute du match, l’habile patineur a été très impliqué tant offensivement que défensivement, ajoutant un autre but et deux mentions d’assistance à sa fiche lors de ce match. Selon son entraineur, sa performance de mardi soir à Chicoutimi n’avait rien d’un mirage.

«De match en match, il s’améliore. Oui, dans les 7-8 premiers matchs [ ce fut un peu plus difficile, mais] lorsque tu viens de gagner la médailler d’or, c’était un peu comme s’il venait de gagner la coupe Stanley. C’est normal de ne pas être capable d’aller chercher le même degré d’émotions lorsque tu reviens jouer des rencontres de saison régulière tout de suite. Tranquillement, on voit à quel point il progresse et que sa confiance augmente en faisant de bons jeux et en alimentant ses coéquipiers», a laissé tomber Jean après la performance de quatre points de son protégé.

Le quatrième point de Mercer était aussi son 150e point dans le circuit Courteau. Il a atteint ce fait d’armes en 170 parties, marquant 65 filets tout en ajoutant 85 mentions d’assistances.

Un match qui donne confiance

Après des performances en deçà des attentes lors de leurs dernières parties, les Saguenéens se sont bien repris avec leur plus récente victoire, décochant pas moins de 51 lancers sur le filet des Olympiques alors défendu par Rémi Poirier.

«Oui le résultat est intéressant, mais outre ça, l’engagement d’aujourd’hui ne se compare même pas avec nos matchs précédents. J’ai vu 20 joueurs qui voulaient gagner, qui voulaient tous travailler dans le même sens et même lorsque la rondelle ne rentrait pas malgré notre domination en deuxième période, nous n’avons pas baissé les bras», a déclaré Jean, satisfait, lorsque questionné sur l’implication de ses joueurs, ajoutant qu’il avait aimé voir l’instinct de tueur.

Les Saguenéens auront l’occasion de continuer sur leur belle lancée dès ce soir, alors que les puissants Wildcats de Moncton seront du côté de Chicoutimi.