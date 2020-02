Un rare Québécois au Combine de la NFL

INDIANAPOLIS | Les joueurs de football québécois qui ont été invités au «Combine» de la NFL sont une denrée rare. Produit du Collège John Abbott, qui a ensuite poursuivi son cheminement à UCLA, en Californie, le botteur JJ Molson fait désormais partie du club sélect.

Les plus avisés qui se tenaient prêts de la table où le Montréalais s’est présenté pour son entrevue n’ont pas manqué de souligner son nom de famille reconnu des amants du houblon. «Molson, bières gratuites!», ont scandé de joyeux lurons tandis qu’il prenait place, un large sourire aux lèvres.

Il faut dire que bien au-delà de son nom inspirant la soif, Molson a toutes les raisons de se réjouir. Descendant de la huitième génération de la célèbre famille qui a fondé la brasserie à Montréal en 1786, il devient le troisième Québécois seulement à prendre part au «Combine».

«La famille a couvert l’aspect bière et hockey. J’essaie maintenant d’ajouter un chapitre sur le football», a-t-il lancé avec humour.

«J’ai commencé à jouer très tard au football et de me retrouver ici quelques années plus tard, c’est comme un rêve impossible. C’est un honneur pour moi de représenter Montréal et le Québec», a ajouté celui qui se prêtera aux tests physiques vendredi soir.

Une invitation surprise

En 2016, le plaqueur défensif de Laval, Mehdi Abdesmad, vivait ce privilège avant d’être embauché comme agent libre par les Titans du Tennessee. Un an plus tard, le bloqueur montréalais Justin Senior avait aussi décroché une invitation à Indianapolis avant de devenir un choix de sixième ronde des Seahawks de Seattle.

Molson s’ajoute à cette courte liste, savourant un honneur qu’il ne s’attendait jamais à vivre après une saison plus ardue que prévue au chapitre des bottés de placement, avec huit réussites en 14 tentatives.

Les dépisteurs lui ont tout même réservé l’une des trois rares places à Indianapolis pour les botteurs puisqu’il a démontré toute la puissance de sa jambe grâce à ses 53 bottés dans la zone des buts sur 61 bottés d’envoi.

«Honnêtement, j’étais sous le choc de recevoir l’invitation. Plusieurs botteurs ont mieux fait que moi (sur les placements) et méritaient cette opportunité plus que moi. Mes bottés d’envoi m’ont sauvé et les équipes croient en mon potentiel.

«Ce sera spécial de botter au Lucas Oil Stadium, où Adam Vinatieri botte depuis si longtemps. Il y aura un énergie spéciale et tu ne peux faire autrement que de savourer l’histoire qu’il y a ici», a-t-il dit.

Nombreuses rencontres

Sans préciser combien ni quelles équipes il avait rencontrées, Molson a indiqué qu’un large contingent d’entraîneurs des unités spéciales l’ont soumis au traditionnel barrage de questions.

«Ils veulent juste apprendre à mieux te connaître. Il y a plusieurs joueurs qui n’ont pas bien performé aux tests physiques, mais qui ont obtenu leur opportunité dans la NFL quand même. Cette semaine est surtout importante pour montrer quel genre d’individu tu es.

«Le fait d’être ici et de parler à toutes ces équipes, je sens que mes chances de percer dans la NFL sont bonnes. Si ça ne fonctionne pas dans la NFL et qu’une équipe de la LCF m’appelle, j’irai. Je veux juste jouer au football par passion plutôt que pour l’argent», a résumé le bachelier en sociologie.

Lors des 10 derniers repêchages de la NFL, seulement 17 botteurs ont trouvé preneurs. Plusieurs décrochent toutefois un essai à titre d’agent libre.