CARMICHAEL, Jeannine

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Carmichael, épouse en premières noces de feu monsieur Lucien Fillion et en secondes noces de feu monsieur André Riendeau. Elle était la fille de feu madame Émilie Renauld et de feu monsieur Louis Carmichael. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Selon ses volontés,où la famille vous accueillera à compter de 11h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial rue Du Fargy. Madame Carmichael laisse dans la tristesse ses enfants: Suzanne Fillion (Raynald Picard) et Louis Fillion; ses petits-enfants: Émilie Fontaine (Mathieu Lacaille), Jean-François Fontaine (Stéphanie Fortier), Maxime Fillion (Jessica Galarneau), Marie-Ève Fillion et William Picard; ses arrière- petits-enfants: Jérémy, Thomas, Ellianne, Gabrielle, Edouard, Zack et Nate. Elle laisse aussi dans la peine son frère Jean-Louis Carmichael (Louisette Villeneuve); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Fillion: Denise (feu Narcisse Tessier), Juliette (Michel Bélanger), Gisèle Fiset (feu Marcel Fillion), Lucille (feu Roger Tondreau) et Colette Turcotte (feu Patrice Fillion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre dans l'amour et l'espérance, ses frères et sœurs: Rollande, Léo, Laurent, Claire, Denis, soeur Hélène cnd, André et Gilberte; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs et leur conjoint respectif. Également de la famille Fillion: Simone, Thérèse, Paul-Aimé, Marcel, et Patrice. La famille remercie très sincèrement le Dr Daniel Landry pour qui elle avait une énorme reconnaissance ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca.