MATTEAU, Ghislaine Pelletier



Subitement, le 14 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Ghislaine Pelletier, épouse de feu monsieur Gloirs Matteau, fille de feu Henri Pelletier et de feu Gabrielle Tremblay. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Serge, Claude (Michèle Rémillard), Joanne et Louise (Germain Cayouette); ses petits-enfants : Gabriel Matteau-Cayouette et Mia Matteau, sa grande amie Éliette Bélanger, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Complexe Laudance, ainsi que l'équipe médicale des soins intensifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3, tél. : 418 683-8666.