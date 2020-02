PRONOVOST, Marthe



C'est avec une tristesse infinie que nous vous annonçons le décès au Centre Hospitalier de l'Université Laval, le 11 février 2020, à l'âge de 72 ans, de madame Marthe Pronovost, épouse de feu monsieur Luc Nadeau. Elle était la fille de feu monsieur Émilien Pronovost et de feu Bernadette Mercier. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre ses fils: Sébastien (Anne Gauthier) et Jean-Christophe (Léa Nno Ellogo); ses cinq petits-enfants adorés : Thomas, Guillaume, Emma, Rita et Luc. Elle laisse également dans le deuil la famille Pronovost : Lise (René Legrand), feu Claude (Yves Beaudet), Claire (feu Barry Foster), Jean (Hélène Gélinas) et Louis (Danielle Morrissette); et dans la famille Nadeau: feu Marc (Yvette Roy), feu Rita (Michel Laflamme), Pierre (feu Ginette Laroque), Monique (feu Jean-Pierre Ackerman), Hélène (feu Michel Duchesneau) et Rock (feu Richard Bizier), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et ex collèges de travail. Outre son très grand sens de l'organisation et du devoir, Marthe laissera un souvenir impérissable de persévérance, de créativité, de générosité et d'humour dans son entourage. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que celui du CLSC Ste-Foy-Sillery pour l'attention et les bons soins prodigués, de même que le personnel de Centre Hospitalier de l'Université Laval, et plus particulièrement son équipe de soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, fondation.chuq.qc.ca ou à la société Canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 683-8666, www.cancer.ca.