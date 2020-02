LAPRISE, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Gisèle Laprise, fille de feu monsieur Joseph Laprise et de feu madame Alberta Grégoire. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Elle était l'épouse de feu Charles Marcheterre et de feu Michel Renaud et la conjointe de feu monsieur Raoul Fontaine. Elle laisse dans le deuil sa fille Claudia Renaud et ses petites-filles : Sara-Michelle (Samuel Vigneault) et Noémie Couillard (Francis Moreau). Elle était la soeur de : feu Conrad (Laurette Asselin), feu Paul-Henri (feu Rose-Marie Roy), feu Alexandrine (feu Gabriel Carrier), feu Jeannine (Valédé Doyon), feu Denise, Irène (feu Patrick Plante), feu Marguerite (feu Jacques Paquet), Annette (Robert Lavigne), Diane (feu Roger Paquet), Cécile (feu Reynald Cameron) et Lise (Sylvain Vaudreuil); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier ses précieux ami(e)s Bibianne Gosselin, Jean-Guy Deschênes, ainsi que sa nièce Françoise Boutin pour le support apporté. La famille tient également à remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Romuald, ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec https://www.diabete.qc.ca/fr/le samedi 29 février de 19h à 22h etdès 11h.