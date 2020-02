BELLEAU BARIBEAU, Rita



À Boucherville, le 22 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rita Baribeau, épouse de feu M. André Belleau. Elle laisse dans le deuil son fils Jocelyn (Anne Noël), ses petits-enfants: Nicolas (Geneviève Leroux) et Caroline; ses sœurs et son frère: Jeannine, Jean-Marc, Georgette, Denise, Gaby (Camil Normandeau); ses belles-sœurs: Emilienne, Claudette, Nicole (Gilles Hamel); ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra vos condoléancesà compter de 10 hLes arrangements funéraires ont été confiés au