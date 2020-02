ROY, Gaétan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédé, le 17 février 2020 à l'âge de 79 ans, monsieur Gaétan Roy époux de feu Huguette Létourneau. Il était le fils de feu Zéphirin Roy et de feu Béatrice Marceau. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h,. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de St-Anselme. Il laisse dans le deuil son fils Alain (Guylaine Côté) et sa petite-fille Flavie Côté Roy. Il était le frère de : feu Simone (feu Ernest Turgeon), feu Yvon, feu Huguette (feu Maurice Baillargeon), feu Bernardin (Lauriette Roy), Réjane (feu René Morissette), Colette (feu Roger Morissette), feu Rénald (Liliane Arseneault), Réjean (feu Raymonde Nadeau), feu Paul (Solange Baillargeon), Nina (Jean-Claude Roy), Louise (Claude Fournier), Léandre (Nicole Fournier), Lisette (Paul Morissette), feu Carole (Gaston Drolet), feu Lucie et feu Angèle. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement sincère à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à