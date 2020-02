TURCOTTE, Gisèle Roy



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 6 février 2020, est décédée paisiblement à l'âge de 92 ans Gisèle Roy Turcotte, épouse de feu monsieur Jean-Rémi alias Jean-Denis Turcotte. Elle était la fille de feu Urbain Roy et de feu Adéla Gagnon.La famille vous accueillera aule vendredi 28 février 2020 de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h et le samedi 29 février 2020 de 9 h à 10 h., et de là au cimetière St-Alphonse à Thetford-Mines. Elle laisse dans le deuil ses fils, sa fille, ses brus et son gendre: Michel (Lucie Roy), Luce (Pierre Morneau) et Nelson (Martine Deschênes); ses petits-enfants: Marc-André Turcotte (Marie-Ève Fecteau), Jean-Nicolas Turcotte (Nancy Cloutier) et Cynthia Morneau (Dave Gauvin; ses arrière-petits-enfants: Chloé et Nathan Turcotte, Alexe, Maxime et Elie Turcotte (leur mère Claudia Noël), William et Loïk Gauvin; sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: Jacqueline Roy (Marcel Leblond), Rollande Laplante (feu Denis Roy), Luce Croteau (feu Raymond Roy), Fernande Goulet (feu Guy Roy) et Jeannine Tanguay (feu Luc Roy); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Outre son époux, son père et sa mère, elle est allée rejoindre sa fille Louise, sa bru Nicole Ruel et son petit-fils Pierre-Louis (première épouse et fils de Michel); ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gertrude (Grégoire Dussault), Benoit (Béatrice Rioux), Denis, Raymond (Marcelle Mercier), Georgette (Alexandre Morin), Bruno (Rita Dulac), Guy (Angèle Gosselin), Gilles (Marie-Paule Hébert), Jacqueline, Luc et Yvon (Denise Girard). Remerciement au personnel du centre pour toute l'attention portée à son égard et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294 ou à la Fondation CAECITAS, C.P. 47124, rue Sheppard, Québec (QC), G1S 4X1.