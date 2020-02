BRETON, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Breton, époux de madame Claudette Latulippe. Il était le fils de feu Napoléon Breton et de feu Clarida Girard. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h30. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Claudette Latulippe, ses filles : Chantal (Serge Lemieux) et Isabelle (Serge Godbout); ses petits-enfants : Jessica Lemieux (Keven Jenkins), Antony Lemieux, Léane Godbout et Alie Godbout. Il était le frère de : feu René Breton (Marguerite Perreault), feu Lucien Breton (Pierrette Langlois) et le beau-frère de : feu Maurice Latulippe (feu Georgiane Roussel), feu Raymond Latulippe(feu Jacqueline Blais), Anita Latulippe (feu Isidore Vézina), feu Robert Latulippe (Diane Hallé), Jeannine Latulippe, Georges Latulippe (Denise Blais), Anne-Marie Latulippe (Maurice Marcoux), Jacques Latulippe (Françoise Goulet), Denise Latulippe (feu Jean Gagnon) et Claude Latulippe (Lise Carbonneau). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la