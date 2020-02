BARON, Lumina Delage



Au Centre d'Accueil St-Joseph à Lévis est décédée le 7 février 2020, dame Lumina Delage, épouse de feu Léo Baron, et conjointe de feu Adridge Gagné. Originaire de St-Narcisse de Lotbinière, elle a demeuré de nombreuses années à St-Gilles de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Robert Lalonde), Conrad (Jeannine Hachey), Aline (Réjean Couture), Normand (Guylaine Fraser), Anne (Réjean Carrier); ses petits-enfants: Marie-Andrée, Marco et Mario Savard, Karine, Jean-Léo et Philippe Baron, Éric et David Baron-Brunelle, Noémie Baron, Lysane Demers; ses 17 arrière-petits- enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils, ainsi que beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère, ainsi que le personnel du Centre Intermédiaire de St-Patrice de Beaurivage et Le Manoir Beaurivage de St-Gilles de Lotbinière. La famille vous accueillera pour recevoir vos sympathies; de 19h à 21h et le 29 février de 9h à 10h30, auLa famille remercie les personnes qui désirent faire un don à la Fondation du Centre d'Accueil St-Joseph, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire