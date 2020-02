MARCOUX, Léandre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Léandre Marcoux, époux de Mme Christiane Audet. Il était le fils de feu M. Amédé Marcoux et de feu Mme Yvonne Carbonneau. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lale vendredi 28 février 2020 de 19h à 21h, le samedi 29 février 2020 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Christiane Audet, ses frères et sœurs: feu Roger (Claudette Rhéaume), René (Christiane Thibault), Florent (Denise Turmel), Conrad (Berthe Proulx), Dolorès (Gilles Dumont), Annie (Maurice Leblanc) et Luc (Gaétane Lemelin). Il laisse également dans le deuil ses tantes Lucille et Gabrielle; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marguerite), Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Soins palliatifs): https://fhdl.ca/ seraient appréciés.