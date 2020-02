DAIGLE, Huguette Garneau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Huguette Garneau, fille de feu dame Antoinette Gosselin et de feu monsieur Gérard Garneau. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Daigle. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Line (Nelson Thériault) et Mario (Mireille Beaupré); son petit-fils David Daigle (Sabrina Guérin); ses sœurs : feu Micheline (Benoit Létourneau), France (feu Michel Lachance) et Diane (Richard Galibois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle; sa filleule Nancy Lachance (Martin Vézina) et deux grandes et précieuses amies de la famille : Carole Lévesque et Linda Beaulieu ainsi que ses deux petites-filles de cœur : Nadia Bélanger et Andréanne Perron. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.