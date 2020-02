CORRIVEAU, Rollande Audet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2020, à l'âge de 95 ans est décédée madame Rollande Audet, épouse de feu Wilfrid Corriveau. Elle était la fille de feu Damase Audet et de feu Eugénie Audet. Elle demeurait à Saint-Malachie comté Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 28 février 2020 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h.et de là au cimentière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Louise Tanguay), Julien (Alice Lapointe), Réjean, feu Jean-Marc, Normand (Jacinthe Tessier), Marjolaine (Jean-Paul Bolduc), Herman (Louise Laflamme) et Sylvie (Alain Labrie); ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Apolinaire (feu Lucia Roy), feu Florian (feu Alexandra Tawell), feu Laurette (feu Patrick Kelly), feu Herman (feu Juliette Audet), feu Léonide (Joceline Marceau), feu Fernand (feu Marcienne Corriveau), feu Rodolphe (Lucette Bisson), feu Henry-Louis (feu Lili Vigneault), feu Gilles (Micheline Latulippe), Jacqueline (Edmond Pinard), feu Berthe (feu Gérard Forcier), Monique (Réjean Vachon), feu Luc (feu Carmelle Audet) et Lise (Gérard Beaudoin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Montagne à St-Malachie pour les bons soins prodigués à leur mère et la docteure Sarah Tanguay de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour son professionnalisme lors de la fin de vie de notre mère ainsi que sa très grande humanité envers les membres de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Malachie. La direction des funérailles a été confiée à la