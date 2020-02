THIBAUDEAU, Patrick



Entouré de l'amour de sa famille, à la Maison Michel-Sarrazin, le 20 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Patrick Thibaudeau, fils de feu Richard Thibaudeau et de feu Claire Chénard, époux de dame Gisèle Barrette. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle Barrette; ses filles : Marylou Thibaudeau (Michaël Bouchard), Mélanie Thibaudeau (Eric Morissette) et leur mère Claire Germain; sa belle-fille Julie Latulippe (Sébastien Jinchereau); sa petite-fille chérie Marie-Laure; ses frères : Roger (Raymonde Côté-Tremblay) et Gaétan (Francine Tétreault); sa sœur Denise (Bernard Gendron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barrette : Gilbert (Rita Beaulieu), feu Bertrand (Marie-Paule Jolette), feu Denise (Jean-Marie Deschênes), Gilberte (Georges Rollin), Florianne (Roger Lagassé), Carmen, Céline, Gislaine (Anders Persson), Bernadette (André Talbot), Rose-Hélène (Marcel Lepage), Rita, Juliette (Jean-Pierre Béland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel des soins palliatifs du CHU et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél. : (418) 525-4444 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec QC G1T 1P5, (418) 688-0878.