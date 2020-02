KELLY, Colette Vaillancourt



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 février 2020 à l'âge de 92 ans, est décédée dame Colette Vaillancourt, épouse de feu monsieur Raymond Kelly. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Yves (Monique Cantin), Lynn (Valérie Fortin) et Marc; ses petits-enfants : Stéphanie Kelly (Jean-Sébastien Horth), Cédric Kelly (Mélanie Lachance), Mathieu Villeneuve et Vincent Villeneuve; ses arrière-petits-enfants : Zachary, William, Chloé et Thomas; son frère Jean-Luc Vaillancourt (Élise Chouinard); sa sœur Denise Vaillancourt, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Manoir Sully pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél. : (418) 525-4444.