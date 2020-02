LACOURSIÈRE, Dr Jean-Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Pierre Lacoursière. Il nous a quittés, entouré de sa famille, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 82 ans, suite à une longue maladie. Fils de feu Évelina Baril et de feu Adrien Lacoursière, il laisse dans le deuil son épouse Brigitte, ses enfants Sonya (Norman) et Marie-Nathalie (Jean-François), ses petites-filles Zoë et Mia, ainsi que son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et leur famille. Jean-Pierre a œuvré comme chirurgien orthopédiste à l'hôpital du Haut-Richelieu pendant vingt ans, et dix ans à l'Hôtel-Dieu de Lévis en tant que chef du département de chirurgie. Il a terminé sa carrière comme expert médico-légal de sa spécialité. La famille vous accueillerade 10h à 13h auLa famille aimerait remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement les services d'oncologie et de soins palliatifs, qui ont accompagné Jean-Pierre avec compassion tout au long de sa maladie. Afin d'honorer sa mémoire, le Fonds Dr Jean-Pierre Lacoursière a été créé. Plutôt que d'offrir des fleurs, vous pouvez diriger vos donations à la Fondation du CHU de Québec, en précisant le Fonds Dr Jean-Pierre Lacoursière.Don in memoriam en ligne: