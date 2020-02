CHANTAL, Raymond



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Chantal, courtier d'assurances et homme d'affaires, survenu le 19 février 2020, à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de Lillian Jobin et le fils de feu Marie-Anna Gagné et de feu Joseph Arthur Chantal.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lillian; ses enfants Michel, Stéphane (Mélanie Lagrange) et Benoît (France Gosselin); ses petits-enfants: Myriam (Roch Voisine), Véronique (Laurent-Xavier Possa), Frédéric et Samuel; ses beaux petits-enfants: Coralie, Mareck, Alexis, Kilianet Alix-Élouan; ses frères et ses soeurs: feu Daniel (feu Thérèse Auger), feu Françoise (feu Robert Larose), feu Geneviève (feu Jules Bédard), feu Dominique (feu Cécile Auger), feu Aline (feu Fernand Côté), feu Hélène (Bernard O'Neil), Claire (Blaise Boutet), feu Gaétan (feu Denise Barette), Claude (Denise Marois) et feu Thérèse (Walter Grey) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse des remerciements à l'ensemble du personnel et des bénévoles de l'IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) pour la qualité de leurs soins empreints d'humanité. Des remerciements sont également adressés à madame Lyne Voyer, une amie de la famille et employée de l'IUCPQ, pour sa présence bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.