BOUTIN-BÉGIN, Aline



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Aline Boutin, épouse de feu monsieur Réal Bégin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité rue Wilbrod Robert. Madame Boutin laisse dans le deuil ses enfants: France (Dominique Poitras) et Gilles (Isabelle Latulippe) ; sa petite-fille Alyson; ses sœurs et son frère: Sr Louisette Boutin (Petites Franciscaines de Marie), Sr Cécile Boutin (Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours) et feu Jacques (Lyse Béland); sa belle-sœur Réjeanne Pelletier (feu Jean-Guy Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin et leurs conjoints et conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que celui de l'Auberge aux Trois Pignons pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à