BÉDARD, Gérard



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le samedi 15 février 2020, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Gérard Bédard époux de Mme Denise Vermette. Il était domicilié à Victoriaville. Outre son épouse Denise Vermette, il laisse dans le deuil ses enfants: Marlène Bédard (Donald Corriveau) et Sylvie Bédard (Daniel Desruisseaux); ses petits-enfants: Marie-Christine Brochu (Pierre-Olivier Blouin), Marie-Pier Brochu (Jonathan Murray), Pierre-Olivier Brochu (Magalie Chouinard), Félix-Antoine Desruisseaux (Audrey Moquin), Louis-David Desruisseaux (Aurélie Claing) et Sarah-Ève Desruisseaux (Matthieu Lacasse); ses arrière-petits-enfants: Camille et Mathilde Blouin; Un petit clin d'oeil à son chien Frizou. Il était le frère de: feu Simone, feu Rose-Anna (feu Gonzague Banville), feu Annette (feu Camille Mathieu), feu Yvette (feu Georges Martineau), feu Armand, Thérèse (feu Renaud Godbout), feu André (feu Gisèle Côté), Anita (feu Paul Lapierre), feu Bernadette (feu Jean-Luc Bibeau); le beau-frère de: feu Germaine Vermette (feu Paul Bélanger), feu Lucienne Vermette (feu Arthur Olivier), Raymond Vermette, feu Marie-Claire Vermette (feu Robert Kirouac), Jeanne-d 'Arc Vermette (feu Anatole Paradis), Maurice Vermette (feu Pauline Petit), feu Jean-Marie Vermette (feu Denise Lacroix), Paul-Émile Vermette (Pauline Soucy), feu Georgette Vermette, Jeannine Vermette (feu Philippe Gagné), feu Lucien Vermette et feu Adrien Vermette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février 2020 de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h, auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Les formulaires seront disponibles sur place ou sur notre site Internet.