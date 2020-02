DESROCHERS, Yvon



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvon Desrochers, fils de feu Marcel Desrochers et de feu Gracia Bernard, époux de dame Denise Parent. Il était le frère de feu Céline (feu Jean-Claude Vignault). Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses frères : Gérard (Denise Clavet), Jean-Marc (Monique Laprise), Albert (Gisèle Larose), Paul (Sylvia Langevin) et François (Johanne Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : feu Claude, feu Robert, Réjeanne (feu André Ratté), Pierrette (feu André St-Laurent), Solange (Raynald Tremblay), Rénald, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont Jean et Bibiane Bernier. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise et celui de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, (418) 683-8666 et à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec QC G1T 1P5, (418) 688-0878.